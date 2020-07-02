أصدر والي سوق أهراس، لوناس بوزقزة، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعليق نشاط الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي على مستوى جميع بلديات الولاية وذلك إلى غاية إشعار آخر كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا، حسبما علم من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم اتخاذ هذا القرار "نظرا لتسجيل عدم الالتزام بتدابير الوقاية الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي لمنع تفشي جائحة كورونا ما من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المواطنين".

ودعا الوالي جميع المصالح الأمنية لتنفيذ قرار تعليق نشاط هذه الأسواق عبر البلديات الـ26 للولاية وإلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع المخالفين لهذا القرار من خلال التطبيق الصارم للقانون. حسب ذات المصالح.

جدير بالذكر أن رئيس الجهاز التنفيذي المحلي كان قد أصدر منذ يومين قرارا يقضي بمنع إقامة حفلات ومواكب الأعراس والولائم ونصب خيم العزاء للوقاية من فيروس كورونا.