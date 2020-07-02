انتشلت ظهيرة اليوم الخميس جثة عشريني من طرف غطاسي الفرقة المختصة للحماية المدنية من أعماق مياه مجمع مائي بالمكان المسمى الهرهارة، بفرقة أولاد العيد التلبعة إقليميا لبلدية بني سليمان شرقي المدية.

الضحية حسب بيان لخلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية، يبلغ من العمر 24 سنة توفي غرقا وتمت إحالة جثته إلى مصلحة الحفظ بمستشفى بني سليمان، فيما تم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة إقليميا لمعرفة ظروف غرق ووفاة الضحية، لتعد هذه ثاني عملية انتشال من نوعها في أقل من أسبوع ليصل المجموع إلى أربعة ضحايا بعد حادثة غرق ثلاثة أشخاص قبل أيام قليلة ببلدية جواب أقصى شرقي الولاية.