لقي في حدود الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس عامل مصرعه بداخل ورشة بناء تقع بحي سيدي الجيلالي في الضاحية الشمالية لمدينة سيدي بلعباس في أعقاب إصابته بجروح خطيرة على خلفية سقوط رافعة بداخل موقع العمل.

وكانت الحادثة قد استدعت تدخل أعوان الحماية المدنية الذين حولوا جثة الخمسيني وهي هامدة صوب المصلحة المختصة المتواجدة بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.