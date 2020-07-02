أصدر والي مستغانم، عبد السميع سعيدون اليوم الخميس قرارا يقضي بالغلق الجزئي للواجهة البحرية الغربية بين صلامندر وصابلات في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)، حسبما علم من مصالح الولاية.

وأوضح المصدر أن الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الخميس "يحظر حركة المركبات والراجلين على مستوى الواجهة البحرية الممتدة بين بلديتي مستغانم ومزغران من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا".

ويستثني هذا القرار الوقائي "السكان القاطنين في هذه المناطق والعاملين والمستخدمين المتنقلين منها أو إليها لدواعي مهنية"، يضيف ذات المصدر.

وفي ذات السياق أصدرت السلطات الولائية قرار آخر يقضي بالغلق المؤقت لمدة 15 يوم قابلة للتجديد لكامل أسواق المواشي والفضاءات المستغلة لبيع الماشية وفضاءات بيع السيارات المستعملة عبر مختلف بلديات الولاية.

ويمتد هذا الإجراء ليشمل الفضاءات المستغلة بصفة فوضوية ولاسيما لبيع الخضر والفواكه وبيع الألبسة والخردوات، يضيف ذات المصدر.

ودعت مصالح الولاية المواطنين ولاسيما سكان بلدية مستغانم إلى التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية الجديدة.