أكدت وسائل إعلام محلية أن المهاجم الألماني ليروا ساني وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى صفوف بايرن ميونيخ، ولا يتبقى لإتمام الصفقة سوى الإعلان الرسمي.

وأنهى ساني، أمس واليوم الخميس، جميع الإجراءات والكشوفات الطبية المطلوبة بنجاح ووقع عقود انضمامه للعملاق "البافاري" حتى صيف 2025، حسب الصحفي فابريزيو رومانو.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية مع شبكة "سكاي سبورت" العالمية أن صفقة انتقال ساني من صفوف مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ قد تمت بالفعل مقابل 54 مليون جنيه استرليني.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن ساني وافق بشكل نهائي على الانضمام إلى صفوف البايرن بداية من الموسم القادم ولمدة 5 مواسم.

وقالت شبكة "سكاي" أيضا أن بايرن ميونيخ سيدفع مبلغا قيمته حوالي 44 مليون جنيه إسترليني بشكل مباشر على أن يتم دفع 10 ملايين أخرى على شكل متغيرات.