سجل مستشفى كريم بلقاسم بذراع الميزان جنوب ولاية تيزي وزو، ليلة الاربعاء للخميس ، وفاة شخص يبلغ من العمر 53 سنة بسبب وباء كورونا فيروس . هذا ما تم الكشف عنه نهار اليوم من قبل مسؤولي هذه المؤسسة الإستشفائية .



بهذه الوفاة إرتفعت حصيلة الأشخاص المتوفيين بسبب وباء كورونا فيروس منذ 19 مارس قد بلغ عدد 29 حالة وفاة . للإشارة ال5 حالات وفيات الجديدة تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة أي بحر هذا الأسبوع الأمر الذي يستدعي الحيطة و الحذر لاسيما مختلف المؤسسات الإستشفائية بالولاية تسجل يوميا قدوم حالات جديدة لأشخاص من الجنسين بأعراض كتلك التي تظهر عند المصابين بكورونا فيروس مما إستدعى التكفل بعلاجهم .