لقي 3 أشخاص حتفهم و أصيب 197 آخرون في عدة حوادث مرورية سجلت خلال الـــ24 ساعة الأخيرة عبر مختلف مناطق الوطن، حسبما أورده اليوم الخميس بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.



و أوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية بجاية بوفاة شخصين اثنين و إصابة 09 آخرين بجروح.



فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب الوطني بـ140 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 22 ولاية مست 91 بلدية، تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 105 عملية تعقيم عبر 19 ولاية مست (61 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة و المجمعات السكنية والشوارع.



و خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 672 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 106 سيارة إسعاف و 74 شاحنة بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 04 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي بولايتي الجزائر و اليزي.



أما فيما يتعلق بجهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية، فقد تم تسجيل 54 حريق لمختلف أنواع الغطاء النباتي نجمت عنها خسائر تتمثل في 108 هكتار من الغابات، 60 هكتار من أدغال، 333 هكتار من الحشائش 113 هكتار من القمح، 4140 حزمة تبن، 665 شجرة مثمرة، في حين سمح التدخل السريع لوحدات الحماية بإخماد الحرائق ومنع انتشارها.



كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف من اجل إنقاذ امرأة علقت داخل بئر ارتوازي بعمق 100 متر وقطر 40 سم بقرية بوجنادة بلدية القلتة الزرقاء دائرة العلمة، حيث تم إنقاذ الضحية التي تبلغ من العمر57 سنة و التي أصيبت بجروح تم التكفل بها في عين المكان ونقلها الى مستشفى العلمة.



