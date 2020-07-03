ننقل لكم أخبار هذا اليوم التاريخي الذي يشهد عودة رفات شهداء المقاومة الشعبية من بينهم قادة.

تذكير: القائمة الاسمية للشهداء الذين استرجعت جماجمهم >> من هنا

* قضية رفات الشهداء من بينهم قادة، ظهرت للعلن سنة 2011 بعد الأبحاث التي قادها عدة مؤرخين وعلماء أنثربولوجيا من بينهم الأنثربولوجي علي فريد بلقاضي.

* تنقل الثوابيت إلى القاعة الشرفية من طرف عناصر من الجيش الوطني الشعبي وتستقبل من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي سينتظر آخر ثابوت ليدخل القاعة الشرفية. وبعدها سيلقى قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، كلمة، وكذا ستكون هناك كلمة لإمام.

* الطائرة "هركيل " c 130 ستكون مرفوقة بثلاث طائرات حربية "سوخوي" وست مظليين ثلاثة سيرفعون ألوان العلم الوطني وثلاثة آخرين يطلقون دخانا بالألوان الوطنية.

* الشهداء سيوارون الثرى يوم الأحد 5 جويلية بمربع الشهداء بمقبرة العالية.

* سيتمكن المواطنون من القاء النظرة الأخيرة على رفات الشهداء يوم غد السبت بقصر الثقافة بالعاصمة

* رئيس الجمهورية سيكون في استقبال الطائرة العسكرية، حسب ما أعلنه التلفزيون.

* الطائرة العسكرية التي تقل رفاة 24 شهيدا أقلعت من مطار بورجي بالضاحية الباريسية ومن المنتظر أن تصل أرض الوطن بعد منتصف النهار بقليل.