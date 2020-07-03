اتخذ والي ولاية البويرة لكحل عياط عبد السلام، جملة من الاجراءات الردعية وهذا بعد تسجيل ارتفاعا في عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد .

أشار بيان لمصالح الولاية " تنهي مصالح ولاية البويرة إلى علم المواطنين أنه وفي سياق فحوى ما تم إقراره من طرف مصالح السيد الوزير الأول للتدابير الصحية والوقائية التي ترمي إلى تعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، و تسيير الوضع الصحي المرتبط بهذا الوباء، أنه تقرر تعليق النشاطات في كل من الأسواق الأسبوعية (بعد انقضاء مهلة 48 ساعة بإخلاء الأماكن)، و أسواق المواشي، و المراكز و التجمعات التجارية، مع المنع التام للتجمعات العائلية لاسيما تنظيم حفلات الأعراس والختان، و التي تشكل عوامل من شأنها انتشار هذا الوباء".

كما تقرر أيضا من نفس السلطة الولائية إخضاع مختلف المحلات والأنشطة التجارية المرخص لأصحابها بمزاولة نشاطاتهم إلى المراقبة الدورية لأعوان مصالح مديرية التجارة، مرفوقة بالقوة العمومية وهذا للوقوف على مدى التزام التجار، و امتثالهم لبروتوكولات الوقاية الصحية، لاسيما فرض ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي، بحيث أن أية مخالفة لهذه التدابير ستعرض صاحبها إلى الغلق الفوري للمحل وسحب السجل التجاري بالإضافة إلى العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الشأن.

وختم ذات البيان أن هذه التدابير والإجراءات المتخذة هدفها مكافحة انتشار الوباء حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.