أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حملة توزيع 750 ألف كمامة عبر 15 ولاية، حسب ما جاء اليوم الجمعة في بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

و اوضح البيان ان "مساهمةً منها في الجهد الوطني للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته، أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حملة توزيع 750 ألف كمامة عبر 15 ولاية"، حيث سيتم تسليمها إلى المواطنين بالتعاون مع الجمعيات المحلية الناشطة.

و جدير بالذكر أن هاته العملية تأتي ضمن سلسلة من مبادرات سابقة نظمتها وزارة الداخلية منذ ظهور الوباء، هذا ومست هذه العملية كل من ولاية عين الدفلى، تيبازة، المدية، تيزي وزو، الجزائر، غليزان، الشلف، بجاية، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، تيسمسيلت، البليدة و بومرداس.

و اضاف المصدر ان العملية ستتواصل في قادم الأيام لتشمل ولايات أخرى.