أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، رابح بوعريفي، اليوم الجمعة، عن قرار هيئته بإعلان موسم أبيض "بدون لقب أو صعود أو سقوط" بعد ثلاثة أشهر ونصف من توقف المنافسات بعد تفشي وباء كورونا المستجد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وصرح المسؤول الأول عن الهيئة الفدرالية: "بعد التشاور مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الأندية والأطباء الفدراليين، قررنا إعلان موسم أبيض، دون تحديد البطل. لن يكون هناك صعود أو سقوط أعتقد أننا تصرفنا بحكمة نظرا للوضع الصحي في البلد. كان من المستحيل مواصلة البطولة، خاصة وأنه يجب إعطاء الأولوية للصحة العامة".

وتم إيقاف المنافسات في الـ13 من شهر مارس بعد قرار السلطات بغلق المنشآت الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف بوعريفي: ''وافقت الأندية بالإجماع عن إيقاف المنافسة وذلك خوفا على اللاعبين. كان هدفنا في بداية الأمر باستئناف المنافسة ولكن أضحت الوضعية مستحيلة بعد قرار تمديد الحجر الصحي إلى 13 يوليو. بالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج يتبقى فيه 15 لقاء و3 أدوار لكأس الجزائر. الآن، الأندية لها الوقت الكافي من اجل تحضير الموسم القادم''.

وفيما يتعلق بالممثلين الجزائريين في مختلف المسابقات الدولية (الإفريقية والعربية)، قال رئيس الاتحادية أن "معايير التحضيرات والوسائل لكل نادي ستؤخذ بعين الاعتبار في الاختيار في الوقت المناسب''.