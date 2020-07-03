بدأت محكمة تركية يوم الجمعة محاكمة 20 مسؤولا سعوديا غيابيا بتهمة القتل البشع للصحفي جمال خاشقجي الذي فجر غضبا دوليا.

وقُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018 عندما ذهب لاستخراج أوراق لزواجه. وقالت بعض الحكومات الغربية، وكذلك وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل، وهو اتهام نفاه مسؤولون سعوديون.

وكانت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي في انتظاره خارج القنصلية بينما كان يجري خنقه وتقطيع أوصاله، حسبما قال ممثلو الادعاء.

وتتهم لائحة الاتهام اثنين من كبار المسؤولين السعوديين هما النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية أحمد عسيري ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بالتحريض على "القتل العمد".

وتقول إن 18 متهما آخرين تم نقلهم جوا إلى تركيا لقتل خاشقجي، الصحفي البارز النافذ الذي كان ينتقد ولي العهد بشكل متزايد.

ويحاكم المتهمون غيابيا ومن غير المرجح أن تسلمهم السعودية التي اتهمت تركيا بالتقاعس عن التعاون مع محاكمة منفصلة وسرية إلى حد كبير جرت في الرياض العام الماضي.