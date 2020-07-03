توفي الشاعر وكاتب الكلمات محمد عنقر، أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهر الـ 75 سنة اثر تعرضه لسكتة قلبية، حسب ما علم من اقاربه.

وسجل الراحل الذي ابتدأ مشواره الفني كمغني، عدة اسطوانات بثت عبر أثير الإذاعة الجزائرية في سبعينيات القرن الماضي قبل أن يشرع في كتابة نصوص الأغاني.

واشتغل الفقيد الذي لقب بـ"صانع المشاهير" مع العديد من المغنين في طبع الراي على غرار عبد الرحمان جلطي "قصة طويلة" ومحمد لمين "هي لي بيا" في سنوات 1980.

كم اشتغل محمد عنقر مع كبار الفنانين لا سيما الراحل بلاوي الهواري وشاب مامي وحسيبة عمروش "فرحي و سعدي" و كذا الشاب خالد "وين الهربة وين" (1995).

وبعثت وزارة الثقافة برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد جاء فيها "ببالغ الحزن والأسى، بلغنا أمس، نبأ وفاة الفنان الشاعر محمد عنڨر، صاحب الذكاء الشاعري والأسلوب الفني المميزان، وداعم الطاقات على مدار سنوات من الحضور الراقي في جل الأعمال الفنية ذات الصدى الواسع".

وأضافت الوزارة "على إثر هذا المصاب، تتقدم وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بأصدق التعازي والمواساة لعائلة محمد عنڨر، راجية من المولى العلي القدير، أن يرحم الفقيد رحمة واسعة، ويسكن روحه جنان الخلد، ويلهم أهله وذويه صبرا جميلا".