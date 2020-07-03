بلغت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر رقما قياسيا جديدا، اليوم الجمعة، بعدما تجاوزت حاجز الـ400 إصابة لأول مرة منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 413 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 385 في اليوم السابق، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 15070.

من جهتها سجلت حالات الشفاء رقما قياسيا بـ490 حالة تعافي جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 10832 حالة تعافي.

فيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 937 وفاة، كما يتواجد 54 مريضا في العناية المركزة.