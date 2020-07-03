انتشلت مساء اليوم الجمعة جثة غريق في سد واد الأكحل بإقليم بلدية عين بسام جنوب مقر ولاية البويرة من قبل أعوان الحماية المدنية لدائرة عين بسام و فريق من الغطاسين من الوحدة الرئيسية بالبويرة.

الجثة حسب الملازم الأول والمكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية عبدات يوسف، لضحية يبلغ من العمر 24سنة، وأضاف أن جثة الضحية تم الإبلاغ عنها من طرف شهود عيان بعد مشاهدتها تغرق بمياه السد ساعة العصر وقد تمت إحالتها على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بسام من طرف مصالح الحماية المدنية بعد ساعتين من البحث والغطس.