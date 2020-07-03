وصفت الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة استرجاع الجزائر لجماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي والتي كانت محفوظة لأكثر من قرن ونصف بمتحف الإنسان بباريس بمبادرة "صداقة وتبصر". وصرحت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس بأن "هذه العملية تدخل في إطار مبادرة صداقة وتبصر إزاء كل جراح تاريخنا". وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "هذا هو معنى العمل الذي باشره رئيس الجمهورية (الفرنسي) مع الجزائر والذي سيتواصل في كنف احترام الجميع من أجل مصالحة ذاكرتي الشعبين الفرنسي والجزائري".