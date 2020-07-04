كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد مساء أمس الجمعة بالجزائر العاصمة عن وفاة 26 مستخدم بالقطاع الصحي جراء فيروس كورونا وإصابة 1515 أخرين بالوباء.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع الصحي خلال نزوله ضيفا على حصة بالتلفزيون العمومي حول انتشار وباء كورونا بولاية البليدة رفقة مختصين من المنطقة" أن القطاع فقد نتيجة انتشار الفيروس 26 عاملا من مختلف الأسلاك وإصابة أزيد من 1500 آخرين بعضهم تماثل للشفاء والبعض الآخر لازال قيد العلاج".

وبخصوص ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الأخير بعد تخفيف الحجر الصحي قال الوزير أن هذه الزيادة في الحالات هي "وضعية عالمية راجعة إلى طبيعة الفيروس" والجزائر أصبحت تصنف في نفس الوتيرة والتي يرجحها الخبراء إلى "عدم احترام القواعد الوقائية".