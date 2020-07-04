كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن استئناف دروس السداسي الثاني من السنة الجامعية 2019-2020 سيكون ابتداء من 23 أوت المقبل.

أضاف الوزير على هامش زيارة قادته إلى ولاية بومرداس، اليوم السبت، أن السداسي الثاني سيستمر إلى غاية أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وكانت الدروس بالجامعات الجزائرية قد توقفت في منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا.

للتذكير فإن السلطات العليا قررت تأجيل الدخول الجامعي المقبل 2020-2021 إلى منتصف شهر نوفمبر.