تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، من كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية بباتنة وقنبلة تقليدية الصنع بعين الدفلى، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جويلية 2020، قنبلة (01) تقليدية الصنع، وذلك إثر عملية بحث وتفتيش بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، فيما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أثناء عملية تمشيط بمنطقة كاف مختار بباتنة/ ن.ع5، من كشف وتدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية".