أشاد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بكل من عالم الأنثروبولوجيا علي فريد بلقاضي والباحث ابراهيم سنوسي لدورهما المحوري في اكتشاف وعودة جماجم الشهداء.

وقال عبد العزيز جراد في تغريدة أولى عبر موقع تويتر ""أريد ان أشيد بالسيد علي فريد بلقاضي المؤرخ و العالم في الانتروبولوجيا، الذي تمكن من اكتشاف تواجد جماجم الشهداء، خلال ابحاثه بمتحف الانسان بباريس".

وأضاف في تغريدة ثانية ""و أشيد بالسيد براهيم سنوسي للعريضة التي طرحها عبر النت و التي ساهمت بدورها للتعريف بالمجازر المقترفة من طرف فرنسا الإستعمارية بالجزائر خلال 132 سنة".

يشار أن المؤرح علي فريد بلقاضي اكتشف الرفات سنة 2011 وقام بعدها الباحث ابرهيم سنوسي باطلاق عريضة الكترونية كان لها صدى كبير في الجزائر وفرنسا.