سجلت الجزائر 430 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حطمت الحصيلة اليومية لعدد الإصابات رقما قياسيا جديدا بتسجيل 430 حالة جديدة بعد أن كان العدد أمس 413 حالة، وعليه يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 15500.

في حين بلغت حصيلة الوفيات 946 حالة بعد تسجيل 9 وفيات خلال اليوم الآخير.

أما في ما تعلق بحالات التعافي، فتم تسجيل 349 حالة شفاء ليصل الاجمالي إلى 11181 .

وحسب الأرقام التي كشفت عنها وزارة الصحة اليوم، تبقى ولاية سطيف تسجل أرقاما مخيفة فاعتلت الحصيلة المسجلة خلال اليوم الأخير بـ 69 حالة جديدة، تلتها تيبازة بـ49 ثم العاصمة بـ 38 وورقلة بـ 34 حالة.