أعلنت رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أجرى حوارا مع القناة الفرنسية "فرانس 24 " سيبث مساء اليوم على الساعة السابعة بتوقيت الجزائر.

وورد في منشور في الصفحة الرسمية للرئاسة في فايسبوك " أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت لقاء صحفيا مع قناة F24 الفرنسية، تطرق فيه إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتطورات الجارية في المنطقة، وعدد من القضايا الأخرى.

وستبث هذه المقابلة الصحفية مساء اليوم ابتداء من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر على قنوات F24 الناطقة بالفرنسية والعربية والإنجليزية".