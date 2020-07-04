اشرفت اليوم السلت سلطات وللية تبسة على اتمام اجراءات عودة مجموعة من التونسيين وبعض الجزائريين المقيمين الى تونس .



وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فان مصلحة الوقاية وتحت اشراف مسؤول المركز الصحي الحدودي بتيتة قسوم وليد من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بئر العاتر قد اتمت كل الفحوصات الطبية ومعاينة 179 رعية تونسي وبعض الجزائريين المقيمين في تونس و الذين تم اجلائهم إلى تونس مع سير العملية في ظروف جيدة اعرب فيها المعنيين عن ارتياحهم للمعاملة الطيبة والتكفل الصحي الوقاية من كرونا على ان يقضوا فترة حجر صحي الزامية بتونس.