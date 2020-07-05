توفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بعد 43 يوما على مكوثها في مستشفى العزل الصحي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا أو ما، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام عن ابنتها الوحيدة أميرة مختار.

وكانت أميرة مختار، قد قالت نهاية يونيو الماضي في تصريحات إعلامية "والدتي ما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي بمستشفى الخليفة للعزل بالإسماعيلية، ولكنها لم تفقد الوعي، فقط يتم تخديرها من جانب الأطباء لتحمل وجود أنبوب التنفس الصناعي عبر القصبة الهوائية لدفع الأكسجين للرئتين وإطعامها عبر أنبوب موصل للمعدة".

الفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.