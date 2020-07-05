* نقل مباشر لمراسم دفن رفات الشهداء.

* الموكب الجنائزي المهيب يصل مقبرة العالية.

* يتم، في هذه الأثناء، نقل رفات شهداء المقاومة الشعبية من قصر الثقافة نحو مقبرة العالية، حيث سيشيع الشهداء الـ24 بمربع الشهداء في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة، وهذا تزامننا والذكرى 58 لعيد الاستقلال والشباب.

* تتم اليوم الأحد بمقبرة العالية (مربع الشهداء) بالجزائر العاصمة مراسم تشييع جنازة شهداء المقاومة الشعبية ال24 بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ومسؤولين سامين في الدولة.

حيث إنتقل رئيس الجمهورية، مباشرة من مقام الشهيد إلى قصر الثقافة رفقة الطاقم الحكومي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.

وتلى رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب على رفات الشهداء المقاومة الشعبية، وقام بوضع إكليل من الزهور على روح الشهداء.

وكانت جماجم هؤلاء الشهداء قد أعيدت إلى أرض الوطن يوم الجمعة من فرنسا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي مرفقة بطائرات مقاتلة ، خلال مراسم استقبال أشرف عليها الرئيس تبون بالمطار الدولي هواري بومدين، وقدمت على شرفهم التشريفات العسكرية مع إطلاق 21 طلقة مدفعية.