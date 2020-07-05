قدمت سفارة روسيا لدى الجزائر، اليوم الأحد، في بيان لها تهانيها بمناسبة الذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب.

وجاء في البيان "في عام 1962 ، كان الاتحاد السوفياتي من الأوائل الذين اعترفوا بحكومة الجزائر الجديدة، قبل 4 أشهر تقريبًا من الإعلان الرسمي للاستقلال".

وأضاف البيان " كما قدم الاتحاد السوفياتي مساعدات في عديد المجالات، بعد الاستقلال لمساعدة الجزائر في التنمية الصناعية، ومنذ ذلك الحين، قطعنا شوطا طويلا معا لخلق تعاون متبادل."

وأكد بيان السفارة “نحن مقتنعون بأن هذه العلاقات الودية بين البلدين والتي صمدت أمام اختبار الزمن ستستمر في التطور بروح الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا”.