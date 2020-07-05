أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية على موافقته بتمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والاقامات للوافدين.

وكشفت وزارة الداخلية عن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

وشملت المبادرات تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.