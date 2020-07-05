نجا أفراد 7 عائلات من الردم المحقق، في انهيار حائط بناية مصنفة في خانة البنايات الحمراء بقلب مدينة البليدة، صبيحة اليوم الأحد.

كشف متضررون من الحادث لـ " الخبر "، أنه من حسن حظهم أن الانهيار وقع في زاوية بعيدة نوعا ما، مما جنبهم الوقوع ضحايا الردم، وخلف الحادث حالة من الخوف و الرعب.

و عن السبب من وراء الانهيار ، أكدت العائلات المنكوبة ، أن أحد الجيران أقدم على مباشرة أشغال هدم و بناء مبنى يجاورهم، و أن عمليات الحفر و الهدم أدت إلى انهيار أحد الجدران.

وأوضح رئيس لجنة البناء والتعمير رشدي عوف لـ " الخبر "، أنهم بادروا الى فتح تحقيق، لتحديد الأسباب من وراء حادث الانهيار وسيبحثون عن حل للعائلات، بما يسمح به القانون و الإجراءات في مثل هذه الحوادث