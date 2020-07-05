أعراض مرض القلب عند النساء غير نمطية، أي ليست واضحة تماماً، لكنها تؤثر على عمل القلب الطبيعي.

وبحسب الدكتور علام القوتلي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، فمن الممكن أن يُصاب الرجال بأمراض القلب في أعمار مبكرة، في حين قد تتأخر الإصابة لدى النساء لما بعد غياب الطمث بسبب العوامل الهرمونية، لتصبح أرقام الإصابات متقاربة جداً بعد الـ55 عاماً بين النساء والرجال.

وهناك أسباب عديدة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عند النساء، لعل أبرزها:

- التعرّض للضغوط النفسية والعصبية.

- زيادة الوزن بشكل مفرط.

- عدم ممارسة النشاط البدني.

- إتباع عادات سيئة في النظام الغذائي.

- التعرّض لنوبات من القلق والتوتر والاكتئاب.

- ارتفاع نسبة الكولسترول الضارّ في الدم.

- التضيق أو انسداد الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب.

وتعد أعراض مرض القلب عند النساء غير كلاسيكية، وهي كالتالي:

الشعور بالغثيان، الشعور بآلام في الظهر، وكذلك الرقبة والفك والكتف، آلام قوية تصيب الصدر، عدم انتظام في ضربات القلب، الإصابة بالتعرق، الشعور بالدوخة (الدوار) للحظات، ضيق أو صعوبة في التنفس، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الشعور بالاختناق، السكتات والجلطات القلبية، الشعور بآلام تصيب المعدة، تورم القدمين والشعور بالإرهاق والتعب الشديدين.

ولتجنب الإصابة بأمراض القلب، يجب إتباع هذه الإرشادات والنصائح:

يجب الحفاظ على ضغط الدم بالمستوى الطبيعي، التقليل من نسبة الدهون والكولسترول في الدم، الحفاظ على الوزن، إتباع نظام غذائي صحي متوازن، ممارسة التمارين الرياضية بشكل دائم وتجنّب التوتر الزائد.