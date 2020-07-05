تلقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, عصر اليوم الأحد مكالمة هاتفية من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, السيد فائز السراج, هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر اليوم الأحد مكالمة هاتفية من أخيه فائز السراج, هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب, كما بارك للجزائر قيادة وشعبا استرجاع رفات ابطال المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم في القرن التاسع عشر و إعادة دفنهم في وطنهم الى جانب رفاقهم الشهداء طيب الله ثراهم".