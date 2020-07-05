سقطت طائرة مدنية اليوم الأحد على طريق للسيارات في ولاية كينتانا رو المكسيكية.



ونشر قائد شرطة الولاية ألبيرتو كابيلا على حسابه في "تويتر" لقطات تظهر الحريق الذي اندلع في هيكل الطائرة جراء تحطمها، مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة استخدمت على الأرجح لممارسة أنشطة غير قانونية وفتحت الجهات الفدرالية المختصة تحقيقا في الحادث.

وناشد كابيلا المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث، فيما رجحت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المنكوبة استخدمت لتهريب المخدرات.



ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.