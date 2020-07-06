نظمت وزارة الدفاع الوطني، مساء أمس الأحد، حفل استقبال حفلا على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وكذا عدد من الإطارات السامية في الدولة، بالنادي الوطني للجيش بني مسوس بمناسبة الذكرى الـ58 لاستقلال الجزائر.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا الحفل عرف حضور كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس الدستوري، الوزير الأول وأعضاء من الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية ومجاهدين.

واستمع الحضور إلى النشيد الوطني من أداء الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري وتابعوا عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعنوان "على قدر عزمهم ثابتون". ليختتم الحفل بعروض للألعاب النارية.