شرعت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، في محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات الصلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع.

فبعد قرار تأجيل جلسة المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع الأربعاء الماضي، تم الشروع في محاكمة محيي الدين طحكوت المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر جوان من العام الماضي رفقة أعضاء من عائلته بتهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة "سيما موتورز" التي يملكها.

ومن المنتظر أن يستمع قاضي الجلسة إلى أقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء وإطارات متورطين في هذه القضية.