أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، اليوم الإثنين، أنه في اتصال دائم مع البطل الأولمبي توفيق مخلوفي العالق في جنوب إفريقيا.

وأبدى خالدي في تصريحات للإذاعة الجزائرية تفهمه لرغبة مخلوفي في العودة للجزائر بعد أن بقي عالقا في جنوب إفريقيا منذ حوالي 4 أشهر بسبب توقف الرحلات الجوية جراء انتشار جائحة كورونا.

وأضاف الوزير أن صاحب الثلاث ميداليات أولمبية يتواجد في ظروف جيدة، والوزارة لم تتخلى عنه.

من جانب آخر، تحدث الوزير عن قضية استئناف المنافسات الرياضة المتوقفة منذ شهر مارس الفارط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد خالدي أن القرار بيد اللجنة العلمية التابعة لرصد ومتابعة الفيروس التابعة لوزارة الصحة.

ورفض الوزير الجزم بعودة المنافسات الرياضية أم لا، مضيفا أن صحة المواطن أهم من كل شيء.