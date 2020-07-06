شرع وزير الصناعة، فرحات آيت علي ابراهيم، اليوم الإثنين، في زيارة عمل ستدوم يومين إلى ولاية عنابة.

وفي أولى محطات الزيارة، توجه الوزير إلى مركب الحجار للحديد والصلب، حيث شاهد شريطا وثائقيا يتضمن أهم الاستثمارات التي قام بها المركب في إطار إعادة تأهيله ورفع مردوديته.

وحسب الشروحات المقدمة للوزير، فإن المصنع يوظف قرابة 6100 عامل من مختلف التخصصات، وشرع المركب منذ 2015 في مخطط تنمية يرمي إلى إعادة تأهيل تكنولوجي لتجهيزات الإنتاج.

ومن أهم المشاريع المبرمجة في آفاق 2023 هي إعادة تأهيل وحدة الدرفلة على الساخن ووحدة الدرفلة على البارد، ومحطة الأوكسيجين، إعادة تأهيل تجهيزات تصنيع ألواح الحديد لرفع الإنتاج إلى 700000 طن من ألواح الحديد و600000 طن من الأسلاك الحديدية.

كما أنه من المبرمج أن يتم تزويد المركب بطاقة كهربائية إضافية بقدرة 400 كيلو فولط وكميات إضافية من المياه المعالجة لضمان سيرورة الإنتاج.