وزير الصحة يستبعد إعادة فرض الحجر حاليا

أخبار الوطن
6 يوليو 2020 () - إ.ب
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أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الإثنين، أن قرار العودة لفرض الحجر على ولايات بأكملها مستبعد حاليا.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة أن فرض الحجر الصحي ليس قرار الوزارة وحدها، بل بالتشاور بين اللجنة العلمية والسلطات العليا للبلاد.

وأضاف الوزير أن فرض حجر صحي على ولايات بأكملها ليس من أولوياتنا حاليا، لأن التجربة أثبتت فشله، مؤكدا أن الحجر الصحي الحقيقي يعني التزام كل المواطنين ببيوتهم، وهو ما يصعب تطبيقه في الوقت الحالي بسبب التأثير السلبي له على الاقتصاد الوطني.  

رغم ذلك، أكد الوزير وجود تعليمة بفرض الحجر الصحي على أي بلدية أو دائرة في حال الانتشار الكبير للفيروس بها، وذلك من أجل محاصرة الفيروس ومنع انتشار العدوى.

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