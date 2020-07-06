أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الإثنين، أن الوزارة لم تمنع الفحص بـ"السكانير"، مضيفا أنه يأتي بعد فحص "بي سي أر".

وكشف الوزير خلال ندوة صحفية، أن نتائج الكشف عن فيروس كورونا بالسكانير غير مؤكدة 100 بالمائة، موضحا أن السكانير يكشف صور تشوه للجهاز التنفسي، لكن هذا الأخير يمكن أن يكون بسبب التهاب رئوي وليس بالضرورة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أنه في بداية الوباء، كانت الجزائر تفتقد للكواشف السريعة باستثناء معهد باستور، لهذا تم الاعتماد على السكانير، لكن حاليا يتواجد 30 مخبرا للكشف عن كورونا عبر ولايات الوطن.