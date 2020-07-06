أقدم صباح اليوم عشرات المواطنين على وقفة سلمية أمام مقر دائرة البرواقية مطالبين والي ولاية المدية بالإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية المقدرة حصتها بـ1500 وحدة سكنية .. بالإشارة إلى أن الحصة المذكورة انتهت بها الأشغال وقائمة المستفيدين منها تم إعدادها من طرف مصالح الدائرة ولم تتبق سوى عملية النشر التي تم تأجيلها بسبب وباء كوفيد19، حيث أكد عباس بداوي والي ولاية المدية أن عملية توزيع السكنات على مستوى بلديات المدية البرواقية وقصر البخاري ستكون بعد رفع الحجر الصحي. ع. طهاري