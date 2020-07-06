أصدر عدد من ولاة الجمهورية قرارات بتعليق عملية إبرام عقود الزواج بعد تسبب إقامة حفلات الأعراس في تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبعث والي ولاية بسكرة، أمس الأحد، تعليمة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عبر تراب الولاية يطلب فيها بتعليق عملية إبرام عقود الزواج مؤقتا، وذلك إلى إشعار آخر.

وحسب نفس التعليمة فإن عملية إبرام عقود الزواج أصبحت تشكل عاملا في توفير شروط انتشار الفيروس، سواء أثناء الإجراءات الرسمية التي تتم على مستوى المصالح البلدية أو بمناسبة تنظيم الأعراس والحفلات.

من جهته أصدر والي ولاية البويرة تعليمة مشابهة تأمر رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالتوقف الفوري وبصفة مؤقتة عن إبرام عقود الزواج إلى إشعار آخر، بسبب ما تسببه التجمعات العائلية المرتبطة بالأعراس من زيادة في انتشار الجائحة.