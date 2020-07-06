في أعقاب احتجاجات كبيرة طالبت بمزيد من الإجراءات بحق مسؤولين على صلة بالرئيس السابق عمر البشير، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا الأحد بإعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة وكذلك إعفاء نائبه الفريق عثمان محمد يونس.

وكتب حمدوك على حسابه عبر "تويتر" أنه عين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور بمنصب مدير عام الشرطة. ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل.

وهذه المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف بالشوارع في أنحاء السودان الثلاثاء للمطالبة بالإسراع بعملية الإصلاح وإعطاء دور أكبر للمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية جاءت سلمية بشكل كبير، وإن أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

وربط محتجون وجماعات مؤيدة للديمقراطية بين المسؤولين المفصولين ونظام البشير الذي خلع من السلطة في أفريل 2019 بعد شهور من الاحتجاجات.