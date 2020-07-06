أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، تمكنت أمس الأحد، من كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تيزي وزو.

كما كشف نفس البيان عن ضبط "كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بأربعة (04) قناطير و97 كيلوغراما، وذلك خلال دورية بحث وتفتيش قرب بني ونيف بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم 48 كيلوغراما من الكيف المعالج".

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي "ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت 4897 قرص مهلوس بكل من باتنة وخنشلة بالناحية العسكرية الخامسة".

كما تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وتلمسان.