يصنع الشاب "فراج عبد الواحد" الحدث هذه الأيام بولاية بشار، بعد تطويره لجهاز مهم ودقيق في مراقبة صحة المريض عن بعد، وهذا بعد فيديو نشره أشهر مدون محلي في الفايسبوك بولاية بشار "حسيني رابح"، حظي بنسبة مشاهدة كبيرة ونشر واسع.

الشاب المنحدر من دائرة كرزاز، يعد هذا الإنجاز الثاني بعد استحداثه لممر تعقيم متطور، إلا أن الجهاز الذي طوّره أصاب البشاريين بـ"الدهشة" وهو عبارة عن منصة استحدثها بطريقة جد متطورة وتحمل من التفاصيل والمواصفات الدقيقة التي تجعلها شبيهة بتلك الأجهزة التي تصنعها كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الإلكترونيات.

ويقول الشاب فراج أن جهازه عبارة عن منصة لمراقبة صحة المرضى عن بعد، من خلال الحصول على معلومات تخص حالة المريض على غرار قياس لدرجة الحرارة، نسبة الأكسجين في الدم، عدد نبضات القلب، ورسم معالم التخطيط الكهربائي للقلب، وترسل هذه المعلومات مباشرة إلى الطبيب عن طريق التطبيق الموجود في الهاتف.

كما تمكن المنصة الطبيب التحكم عن بعد في قارورة المصل، والمهم حسب الشاب "فراج عبد الواحد" هو أن الطبيب أو القائم على راحة المريض تمكنه هذه المنصة من التحكم كذلك عن بعد في مراقبة غرفة المريض من خلال التحكم وضبط تسيير الأجهزة الكهربائية الموجودة في الغرفة، على غرار أجهزة التبريد ومصابيح الإضاءة، وهذا لتجنب خطر العدوى من خلال لمس القواطع و الأزرار.

من جهة أخرى وحسب الشرح المقدم من الشاب "فراج عبد الواحد" فإن هذه المنصة تمكن المريض من الاتصال هاتفيا بالطبيب من خلال لمس حساس موضوع في هذه المنصة تمكن من برمجة اتصال مباشر بين المريض وطبيبه.