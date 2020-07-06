شهد مقر المديرية العامة لمؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية "نات كوم" وقفة احتجاجية صبيحة اليوم، قام بها عمال المؤسسة رفضا لما اعتبروه تمييزا بين العمال في ما يخص صرف منحة العدوى التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ظل انتشار وتفشي جائحة كورونا في الجزائر.

وفي تصريح لـ "الخبر"، أكد أحد عدد من عمال المؤسسة أنه من بين زملائهم من لم يستفد من منحة العدوى بسبب عدم تحديد قائمة الفئات المعنية بها على غرار الإداريين وأعوان الأمن بالرغم من تعرضهم المباشر لخطر الإصابة بفيروس كورونا "وهذا ما حصل فعلا لاثنين من زملائنا، تعرضوا للإصابة بالفيروس". يضيف محدثو "الخبر".

ومن جهته أشار المكتب النقابي لمؤسسة "نات كوم" بلسان المكلف بالتنظيم على مستوى الأخير، تقي الدين موسى برقاش، إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية العفوية حسب المكتب النقابي، جاءت كنتيجة حتمية لجملة من المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة، والتي كان المكتب قد راسل بشأنها كل الجهات المسؤولة من أجل إيجاد حلول شافية تحول دون تطور حالة الاحتقان التي تتوسع يوما بعد يوم وسط عمال المؤسسة.

ويشير توفيق قلال، وهو عضو اللجنة المكلفة بدراسة الاتفاقية الجماعية، إلى أن أكبر مشاكل المؤسسة يكمن "في تعطيل تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية للمؤسسة المعدلة التي صادق عليها مجلس الإدارة منذ أشهر، وأيضا صرف منحة العدوى الذي خلق تمييزا بين العمال في ظل عدم استفادة أعوان الأمن والإداريين من الأخيرة بالرغم من تعرضهم الدائم لخطر الإصابة على غرار كل زملائهم".

أمام جملة من المشاكل، يطالب عمال مؤسسة النظافة والتطهير ورفع النفايات المنزلية "نات كوم"، بالاستجابة السريعة والحقيقية لمطالبهم المشروعة والمتمثلة أساسا في خلق جو من العمل يسوده العدل، المساواة، وضمان أبسط الحقوق.