تراجعت نسبة حوادث المرور خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضة بنسبة 22.7 بالمائة، حسبما أعلنت عنه اليوم الإثنين مصالح الأمن المروري.

جاء في الحصيلة الوطنية لنشاطات مصالح الأمن المرور، أن عدد حوادث المرور بلغ في الأشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية 5271 حادث مرور تسبب في مقتل 227 شخص إصابة 6333 آخرين، مقابل 6.819 حادث و293 قتيل و8129 جريح في خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب ذات المصدر.

ويحتل العنصر البشري مقدمة الأسباب الرئيسية لحوادث المرور لنفس الفترة الحالية، حيث جاء في الحصيلة الرقمية، تسجيل 5174 حالة، بينما تسببت 48 مركبة في حوادث مرور، أما حالة الطريق والمحيط فذكر نفس المصدر تسجيل 49 حالة كسبب مباشر.

من جهة أخرى، وفي مجال الإجراءات الردعية لذات المصالح، تم تسجيل ارتفاع في عدد جنح المرور بنسبة 52 % أي ما يعادل أكثر من 32 ألف جنحة خلال الأشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية مقابل 21 ألف لنفس الفترة من 2019، وبلغ عدد السيارات الموضوعة في الحظيرة 21217 سيارة مقابل 6734 سيارة في 2019 فيما تم توقيف أزيد من 39 ألف سائق مقابل 31 ألف السنة المنصرمة، وفرضت غرامات مالية على 351190 سائق في 2020 مقابل 276216 سائق.