تعيش ولاية بسكرة، هذه الأيام حالة من الخوف بعد تفشي وباء كوفيد 19 الذي أباد عائلة على الأقل بأكملها حيث سجل ارتفاع مذهل في عدد الاصابات الأمر الذي جعل الجميع يستغيث و بصوت عال و يوجه ندائه لايفاد لجنة تحقيق تقف على حالة الفوضى و اجراء معاينة ميدانية لمعرفة أسباب الوفيات خاصة بسيدي عقبة و مستشفى الحكيم سعدان الذي يشكو من مشكلة تسرب في الصهريج الرئيسي للغاز.

و صنعت مشكلة التسرب في الصهريج الرئيسي للغاز الحدث بأعطابه المتكررة و عدم العثور على الحل الذي فرض الحضور اليومي للشاحنة الممونة لتفادي الكارثة التي سبق و ان سجلت الخميس ما قبل الماضي .

و ما زاد الطين بلة ان هذا المستشفى دون مدير بعد اصابة مديره بكورونا حيث غرق في الفوضى ناهيك على انه تشبع عن آخره بالمرضى.

و يضاف الى ذلك خروج مدير الصحة في عطلة مرضية مما أثار غضب السكان الذين خرجوا اليوم ونظموا وقفة احتجاجية امام مقر مديرية الصحة حيث طالبوا باصلاح الوضع و وضع خارطة طريق تضمن العلاج للمصابين الذين ينتظرون لأزيد من عشرة أيام من اجل وصول نتائج التحاليل.

و يرى سكان الولاية ان الحل يكمن في ايفاد لجنة تحقيق.