حولت مصالح الحماية المدنية بلدية عين بسام 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة مساء اليوم نحو مستشفى المدينة جثة فتاة و رجل فاقد للوعي عثر عليهما داخل سيارة مركونة بالطريق الوطني رقم 18 في النقطة الكيلومترية 134.



وحسب المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية الملازم الاول عبدات يوسف " تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية عين بسام على الساعة 16:50 على مستوى الطريق الوطني رقم 18 في شطره الرابط بين بلديتي عين بسام و بئر غبالو عند الحجرة الكيلومترية 134 من أجل انقاذ ضحيتين داخل سيارة مركونة على حافة الطريق الضحية الاولى من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة فاقد للوعي و يتنفس في حالة حرجة الضحية الثانية من جنس انثى تبلغ من العمر 28 سنة متوفية ينحدران من عين بسام السبب مجهول .

نقلو من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى عين بسام بحضور مصالح الدرك الوطني.