أكدت البرازيل أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أثبتت وجود أعراض "كوفيد – 19" لديه.

وكان الرئيس البرازيلي بولسونارو , يشكك في خطورة وأبعاد المشكلة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا معتبرا أن هذه القضية "إلى حد كبير" تعتبر "فبركة" إعلامية.

أكدت البرازيل أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أثبتت وجود أعراض "كوفيد – 19" لديه.

وكان الرئيس البرازيلي بولسونارو , يشكك في خطورة وأبعاد المشكلة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا معتبرا أن هذه القضية "إلى حد كبير" تعتبر "فبركة" إعلامية.

وتحدى بولسونارو- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء امس الإثنين, صراحة إجماع خبراء الصحة العامة على ضرورة إبطاء تفشي المرض منتقدا أوامر الإغلاق والتباعد الاجتماعي الصادرة عن حكام ورؤساء البلديات وقال "إن أضرارهما الاقتصادية أسوأ من المرض".

وشارك بولسانارو في سلسة احتجاجات في برازيليا دون أي تقيد بالمعايير الصحية للوقاية من الفيروس وحمل الأطفال لالتقاط الصور معهم ولم يمتنع عن مصافحة أنصاره.

وأمر القاضي البرازيلي ريناتو بوريلي نهاية يونيو الماضي, الرئيس جايير بولسونارو بارتداء الكمامة في الأماكن العامة, وذلك بعد أن شارك في مسيرات سياسية بلا كمامة في خضم ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم.