فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين بسام بولاية البويرة تحقيقا في قضية العثور على جثة فتاة ومرافقها داخل سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 18 في جزءه الرابط بين بلديتي بئر أغبالو وعين بسام.

وحسب ما علمته "الخبر" فإن الناجي من الحادثة تعرف على هوية الجناة، ما جعل مصالح الدرك تفتح تحقيقا معمقا لتحديد الأسباب المؤدية لوفاة المحامية المتربصة.

وتجدر الإشارة أن الفتاة وعبر حسابها على منصة الفايسبوك، كثيرا ما كانت تتحدث عن موتها وأنها تطلب الصفح من الجميع.