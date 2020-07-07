قررت وزارة الداخلية تطبيق حجر منزلي جزئي، على 18 بلدية بولاية سطيف التي تشهد وضعية وبائية مقلقة.

وأفاد بيان الوزارة أن البلديات المعنية هي: سطيف، عين أرنات، عين عباسة، أوريسيا، عين أولمان، قصر الأبطال، ڨلال، عين أزال، عين الحجر، بئر حدادة، العلمة، بازر سكرة، الڨلتة، الزرقاء، بوڨاعة، عين الروة، بني أوسين، بيضاء برج وعين الكبير.

وأضاف ذات المصدر أن الحجر الجزئي سيكون من الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا لمدة خمسة عشر يوما وهذا ابتداء من يوم الأربعاء 8 جويلية.