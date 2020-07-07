توفي، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام لمجمع النسيج والجلود "جيتيكس"، مقران زروقي، إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، في تعزية على الصفحة الرسمية للوزارة في "فايسبوك"، "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الرئيس المدير العام لمجمع النسيج والجلود "جيتيكس"، المغفور له مقران زروقي الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء إثر سكتة قلبية. وأمام هذا المصاب الجلل، الذي أَلمَّ بالقطاع الصناعي العمومي الذي فقد واحدا من إطاراته المخلصين الذي تفانى طيلة مساره المهني في خدمة الصناعة الجزائرية"

وأضاف، "لا يسعني إلا أن أتقدم باسمي الخاص وباسم كل عمال وإطارات وزارة الصناعة، بأخلص عبارات التعازي وصادق المواساة لعائلة الفقيد راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته،إنا لله وإنا إليه راجعون".